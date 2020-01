Mulher é presa após tentar matar a mãe asfixiada em hospital

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tentar matar sua mãe asfixiada nesta terça-feira. A vítima foi a idosa Ana Benedita Figueiredo, de 68 anos, que está internada com quadro grave de embolia pulmonar. Segundo o portal G1, o caso aconteceu em um dos leitos do hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís, no Maranhão.

A ação de Luciana Paula Figueiredo, de 32 anos, foi filmada por acompanhantes de outros pacientes, que perceberam uma movimentação suspeita no leito e chamaram a polícia. Nas imagens, a filha tentar matar a idosa asfixiada e ainda utiliza um lençol para evitar que ela respire. Ana Benedita mesmo frágil tentou reagir com uma das mãos.

A filha foi detida por tentativa de homicídio. No depoimento à polícia, Luciana negou que tenha tentado matar Ana Benedita. Além disso, a mulher disse ter uma boa relação com a mãe e que a atitude de colocar a mão na boca da idosa era para outro objetivo.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), Luciana teria tentado matar a idosa por estar cansada de cuidar da mãe. Outro ponto que é alvo das investigações é uma seringa encontrada em uma das sacolas da filha. A polícia suspeita que Luciana pretendia aplicar medicamentos em Ana Benedita.

Agora, a polícia aguarda a melhora no quadro clínico da idosa, que está na UTI, para tentar ouvir a versão dela sobre o caso.

fonte: O DIA