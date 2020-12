Mulher é morta com mais de 10 facadas, no Tarumã

O corpo de uma mulher, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (08), no ramal UG, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. A vítima apresentava 15 golpes de arma branca.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada por populares, por volta das 11h. O Departamento de Polícia Técnica Científica esteve no local e verificou que a vítima foi morta com 15 golpes de arma branca, possivelmente faca. A mulher teve as vísceras expostas.

O corpo foi removido para o Instituto Médio Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: PMS