Mulher é esfaqueada 18 vezes pela “melhor amiga” após trocarem beijo

Uma mulher foi esfaqueada com 18 golpes pela sua melhor amiga, após uma noite de diversão, que acabou com um beijo na boca entre as duas.

Sarah Holden, de 28 anos, foi atacada em julho de 2017 pela amiga de há quase duas décadas, Shaunna Littlewood. Esta foi golpeada na cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas e diz ser uma “sorte estar viva”.

A mulher, de South Yorks, no Reino Unido, conta que as duas estavam embriagadas quando trocaram um beijo e decidiram ir as para o quarto. Sarah conta que a amiga sugeriu atá-la à cama, e que esta ficou entusiasmada com o momento.

Contudo, o que se seguiu podia ter acabado da pior maneira. Quando Shaunna regressou ao quarto esfaqueou a amiga por 18 vezes. Depois, ficou vendo televisão e deixou-a na cama. Esta acabou por ser salva porque a amiga decidiu ligar a um familiar a confessar o crime.

Sarah teve de ser submetida a uma cirurgia de 14 horas e esteve quatro dias ligada a uma máquina de suporte de vida.

A mulher conta a sua história pela primeira vez depois de a amiga ter sido presa e diz que continua sem perceber como é que a sua melhor amiga, que a conhecia desde os 16 anos, foi capaz de a tentar matar.

Após ter-se declarado culpada por tentativa de homicídio, Shaunna Littlewood foi condenada em fevereiro de 2018 a prisão perpétua com uma pena mínima de sete anos de prisão. (NAOM)