Mulher é condenada a prisão após atropelar duas crianças por racismo

Uma mulher norte-americana que admitiu ter atropelado duas duas crianças, em dezembro de 2019, com intenção de matar por causa da sua cor de pele foi condenada a 25 anos prisão por crime de ódio, adianta a CNN.

Nicole Poole Franklin foi condenada na quinta-feira a 304 meses de prisão por uma juíza federal, sendo que já tinha sido condenada, em abril de 2019, a 17 anos e meio de prisão por tentativa de homicídio, a nível estadual.

A mulher de 43 anos de idade declarou-se culpada, em abril, de dois crimes de ódio a nível federal, sistema que não permite liberdade condicional.

Os crimes em causa ocorreram a 9 de dezembro de 2019, na cidade de Des Moines, no estado norte-americano do Iowa. Nicole Poole Franklin envolveu-se em três incidentes racistas.

A primeira vítima foi um menino de 12 anos de idade, que estava caminhando com um familiar. Poole Franklin achou que a criança e o familiar eram do Médio Oriente ou Africanos e atropelou a criança intencionalmente, fugindo, depois, do local. O menino sobreviveu com ferimentos leves.

Cerca de uma hora depois, a mulher atropelou uma adolescente de 14 anos, Natalia Miranda, de origem hispânica, quando ela se encaminhava para um jogo de basquetebol. Ao ser detida, Poole Franklin admitiu logo que tinha atropelado a jovem porque “era mexicana”. Natalia ficou ferimentos graves, incluindo uma concussão e hematomas.

Meia hora depois, a mulher entrou numa loja de conveniência e insultou um funcionário e vários clientes. Foi nessa altura que foi detida.