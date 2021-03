Mulher é banida do Uber após tossir em condutor do aplicativo

Um condutor de Uber foi atacado, borrifado com spray de gás pimenta e insultado por três mulheres, depois de ter exigido que uma delas colocasse a máscara, relatou a imprensa norte-americana, citando o departamento de polícia de São Francisco, na Califórnia.

O condutor da plataforma de transporte de clientes, Subhakar Khadka, de 32 anos de idade, acabou compartilhando imagens do ataque, que pode ver acima.

Pelo menos duas das jovens são vistas tossindo para cima do condutor, de forma proposital. Depois, uma delas tenta alcançar o celular de Subhakar Khadka, à força, e arranca-lhe a máscara da cara.

Em declarações à imprensa, o homem defende que pediu a uma deles que usasse máscara no carro. Sendo que ela disse que não tinha, o condutor parou numa estação de serviço e exigiu que esta fosse comprar uma, mas as jovens reagiram mal e começaram a proferir insultos.

Embora Subhakar Khadka lhes tenha pedido para saírem do carro, elas recusaram. “Se eu tivesse outra cor de pele, teria tido um tratamento diferente por parte delas”, disse o condutor, originário do Nepal. “Logo quando abri a boca para falar, perceberam que me podiam intimidar”.

A polícia indicou que uma das outras passageiras chegou a tirar o telefone do condutor, mas acabou por devolvê-lo. Ao sair do carro, uma deles borrifou o carro e o condutor com spray de gás pimenta, num incidente que está sendo investigado pela polícia.

A Uber reagiu ao incidente. “O comportamento que vimos naquele vídeo é chocante. Aquela passageira não terá mais acesso à Uber”, indicou a empresa.

A concorrente Lyft também reagiu. “Ainda que este incidente não tenha acontecido na plataforma Lyft, o tratamento inaceitável ao motorista naquele vídeo motivou-nos a remover permanentemente aquela passageira da comunidade Lyft”, indicou a plataforma, acrescentando que “conduzir durante uma pandemia não é fácil” e apelando a que os passageiros “usem máscara, por favor”. “Respeitem-se uns aos outros, sejam boas pessoas”.