Mulher é atropelada por ciclista e fica em estado grave; assista

Um acidente impressionante marcou uma prova de ciclismo em El Hierro, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Uma espectadora distraída foi atropelada por um atleta em alta velocidade.

O fato aconteceu no sábado (23). Já nos metros finais da prova Salmor Bike, o ciclista que liderava a corrida – não identificado pela imprensa europeia – foi surpreendido ao ver a espectadora, com um celular na mão, atravessar a rua bem no momento em que ele ia passar.

Sem tempo para reagir, ele gritou antes de se chocar de maneira brutal contra ela. Com o impacto, os dois foram ao chão imediatamente e assustaram o restante do público. As imagens foram flagradas por um torcedor que filmava a prova bem nesse momento.

Segundo o jornal Daily Star, ambos foram levados ao hospital após o acidente, e, enquanto o atleta sofreu um traumatismo craniano “moderado”, a mulher, cujo nome também não foi revelado, teve sua condição de saúde classificada como “muito grave”. (R7)