Mulher é assassinada com vários tiros na Zona Leste

De acordo com o capitão Araújo Maia, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, os populares acionaram a polícia quando ouviram os disparos de arma de fogo.

“Eles nos relataram que avistaram um carro modelo Fiat Uno passando pelo local, mas por se tratar de um área com pouca iluminação, não conseguiram identificar a cor e a placa do veículo. Mas após escutarem os disparos, foram até o local do crime e viram a vítima”, explicou.

Ainda segundo o capitão Araújo Maia, apesar de escuro, o local não é conhecido como ponto de desova e a polícia acredita que ‘Bárbara’ foi executada no local.

“Este é um local bastante movimentado no período diurno, já que aqui é uma área de agricultura. Somente à noite que fica mais quieto, mas isso não é considerado como área de desova. A olho nu, notamos que a vítima tinha no mínimo cinco perfurações por arma de fogo na região da cabeça”, completou o policial militar.

O capitão da 30ª Cicom disse, ainda, que familiares da vítima conseguiram identificá-la através de imagens pela internet e informaram que ‘Bárbara’ tinha filhos, era ex-presidiária e morava no bairro da Glória, zona oeste de Manaus.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para que seja feito o reconhecimento pela família e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

