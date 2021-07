Mulher é amarrada e amordaçada durante voo

Uma mulher foi amarrada e amordaçada com fita adesiva ao assento durante um voo da American Airlines depois de, supostamente, ter tentado abrir a porta do avião e de ter agredido a tripulação.

Imagens compartilhadas na rede social TikTok (que pode ver na galeria acima) mostram a mulher, que teria tido um surto psicótico, amarrada durante o voo que decolou de Dallas, no estado norte-americano do Texas, com destino a Charlotte, na Carolina do Norte.

Citada pelo jornal britânico Mirror, a companhia aérea justifica que a cliente “tentou abrir a porta de embarque da frente e agrediu fisicamente, mordeu e feriu um comissário”.

De acordo com a utilizadora do TikTok que postou as imagens, a certa altura, os elementos da cabine começaram “a correr para cima e para baixo, freneticamente, cochichando uns com os outros, falando ao telefone com alguém e simplesmente frenéticos. Foi o caos. Ninguém sabia realmente o que estava acontecendo”.

O piloto teria usado o interfone para pedir aos passageiros para se manterem nos seus assentos, informando que havia uma “situação a bordo que estava sendo resolvida”.

Assim que o avião aterrissou a mulher foi assistida por paramédicos que a esperavam no aeroporto.