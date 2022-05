Mulher de 121 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

Maria Gomes dos Reis, uma brasileira de 121 anos, pode ser a pessoa mais velha do mundo. Após passar mal em Bom Jesus da Lapa (BA) e ser atendida por médicos locais, a idade da idosa foi descoberta e a colocou em destaque em todo o mundo. As informações são do portal G1.

A certidão de nascimento de Maria aponta que ela nasceu em 16 de junho em 1900, na mesma cidade em que vive até hoje. A aposentada mora com uma neta porque todos os filhos morreram antes da própria mãe.

De acordo com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, a pessoa mais velha do mundo era a japonesa Keke Tanaka, com 119 anos antes de morrer em abril deste ano. Com isso, a francesa Lucile Randon, de 118 anos, passou a deter o título.

“A idade avançada a gente sabe que ela tem, mas saber que ela é a mais velha do mundo? A gente fica até abismada”, disse Célia Cristina, neta da brasileira, ao G1.

“Ela criou os netos e bisnetos. Ela que cuidava de tudo. Era bem ativa até pouco tempo, cozinhava, lavava roupas”, prosseguiu.

A família de Maria Gomes dos Reis afirma que a idosa está vivendo em uma cama há oito anos. A brasileira possui 13 bisnetos e seis tataranetos e que, apesar da idade, ainda conversa com pessoas, mas que esqueça algumas coisas.

“Ela ainda tem noção de muita coisa, conversa com a gente, as vezes ela esquece quem é, agora que com mais frequência ela não está lembrando”. pontuou Vitória Stefani, outra neta da idosa.

*Com informações do iG