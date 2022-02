MRV busca profissionais autônomos para parceria comercial em Manaus

A MRV, construtora com mais de 40 anos de mercado e atuação em mais de 160 cidades do país, está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado de seus clientes em Manaus. Ao todo, a empresa, que faz parte do grupo MRV&CO, pretende credenciar 40 profissionais, que estejam em busca de uma oportunidade para ser protagonistas das suas carreiras. Os interessados na oportunidade podem se inscrever por meio do número de whatsapp (92) 98604-9115 e pelo e-mail: [email protected].

A oportunidade contempla profissionais que tenham ensino médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental terem espírito empreendedor, perfil com iniciativa e comprometimento com o negócio. Dentro do escopo do serviço que será prestado pelos corretores credenciados estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra de um imóvel.

Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. Diante disso, a MRV oferece suporte para esses profissionais atuarem neste mercado, sendo esta, uma etapa muito importante. “Entregar atendimento de excelência ao cliente MRV é nossa prioridade. Os prestadores de serviços da companhia recebem suporte e acompanhamento por meio de treinamento gratuitos com aulas on-line e presenciais, e auxílio no processo de habilitação para o exercício da profissional, caso ainda não tenha”, explicou Flávia Batista, gestora comercial da MRV.

Além disso, a construtora oferece aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach. A Atuação é flexível e o profissional tem boas possibilidades de rendimento, pois os ganhos são proporcionais ao desempenho nas vendas.