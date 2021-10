MPAM abre inscrições para seleção de estagiários de nível médio e superior

Estão abertas as inscrições para 1º Processo Seletivo para Estágio Remunerado de Estudantes do Ensino Médio e Superior no Ministério Público do Amazonas (MPAM). O certame oferece 15 vagas para o ensino médio e 33 para ensino superior, em diversas áreas, e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 29/10. A bolsa de para o Ensino Médio é de R$700 e para o Superior, de R$900. Todos recebem, ainda, o auxílio-transporte, no valor de R$100.

O estágio terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, permitido o desligamento do estagiário, a seu pedido ou a critério da procuradoria. O estágio tem jornada de 4 horas diárias e 20 semanais.

Inscrições pela internet

As inscrições serão realizadas unicamente pela internet, por meio do portal institucional do MPAM. Os candidatos interessados deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no portal institucional, a partir de hoje, 13/10, como prazo até as 23h59min do dia 29 do mesmo mês. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar arquivos de imagem ou PDF dos documentos oficiais como carteira de identidade ou documento oficial com foto; CPF ou Certidão de Regularidade da Receita Federal; Declaração de escolaridade expedida pela instituição de ensino, informando que o aluno está regularmente matriculado; e o Histórico escolar atualizado, contendo o coeficiente de rendimento escolar acumulado.

O processo seletivo será realizado em três etapas: análise do histórico escolar, prova objetiva e prova de redação, todas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá duração de duas horas e será realizada no dia 21/11/2021, das 09h às 11h, em ambiente on-line, com link a ser fornecido via e-mail ao candidato inscrito. A prova de redação será realizada em ambiente virtual, também no dia 21/11/21, no horário das 14h às 16h.

Vagas para nível superior: