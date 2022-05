’Movimento Cultural do Trabalhador’ agita a Ponta Negra neste domingo

Em alusão ao Mês do Trabalhador, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou hoje (1), o “Movimento cultural do Trabalhador”, no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, como forma de reconhecer e homenagear todo o empenho e dedicação dos trabalhadores da capital amazonense.

Durante a festividade, o prefeito David Almeida assinou a ordem de serviço para o início da reforma do Local Casa de Praia, um dos principais pontos turísticos da cidade. “É uma festa que a prefeitura está proporcionando durante todo o dia. Uma programação cultural, esportiva e gastronômica. A prefeitura se preocupa com a qualidade de vida da população, inclusive, acabo de assinar a ordem de serviço para reforma do Local Casa de Praia, previsto para ser entregue até o final deste ano. Nós vamos fazer uma reforma também do complexo esportivo da Ponta Negra”, disse o prefeito.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal anunciou ainda que, nos próximos dias, pretende divulgar novas ordens de serviços para garantir a ampliação de novos postos de trabalho e fomentar a geração de emprego e renda na cidade. “Ainda nesta semana, nós vamos fazer a apresentação do projeto do parque do Gigante da Floresta, parque Encontro das Águas, o mirante do Centro, buscando dotar a cidade de Manaus de uma infraestrutura turística das mais diversas para atrair os turistas para nossa cidade”, concluiu David Almeida.

O evento iniciou às 7h e segue até as 21h, com uma série de atividades esportivas, circuito de danças aeróbicas e urbanas, apresentações de DJs, bandas de rock, forró e boi-bumbá. Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, a iniciativa é histórica e tem o intuito de destacar a importância dos trabalhadores para o crescimento econômico de Manaus.

“A Prefeitura de Manaus tem a intenção de devolver tudo de bom que os trabalhadores deram para cidade ano passado. A Semtepi foi a melhor secretaria de Trabalho do país, nós tivemos êxito na nossa relação com o empregador e com as pessoas que procuraram a secretaria em busca de trabalho. Então, hoje é a festa do trabalhador com a população”, ressaltou Radyr Júnior.

A festa começou com o “Aulão de Dança”, comandado pelo artista Hudson Praia, ex-integrante da banda Carrapicho, seguido da apresentação dos grupos musicais Official 80, Marrakesh e Tomi Xote. A programação segue com uma tarde de lazer, com a apresentação dos bumbás de Manaus (Garanhão, Corre-Campo e Brilhante). Por fim, o evento encerra com o arrastão dos bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso, seguido por apresentações em trio elétrico.

“Nesta parceria com a Semtepi, nós preparamos com muito carinho uma grande programação que começa com a dança e finaliza com o arrastão com a apoteose dos bois. Essa é a determinação do prefeito David Almeida, cuidar da cidade e das pessoas. É o que nós estamos fazendo nesse dia em homenagem aos trabalhadores da capital amazonense”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Público

Com duração de 14h de evento, a estimativa é que mais de 3 mil pessoas participem da programação ao longo do dia. Moradora da zona Sul da cidade, Silvana Moraes, 44, aguardava pela abertura do movimento cultural desde as primeiras horas deste domingo.

“A atividade física é uma melhoria para nossa saúde. Então, a prefeitura e o prefeito David Almeida estão de parabéns, porque esse momento está muito contagiante e especial para todos os trabalhadores que estão presentes. Que mais e mais programações como essa sejam espalhadas pela cidade”, afirmou a empresária.

Com informações da Semcom