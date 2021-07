Mototaxistas receberam curso de atualização no trânsito oferecido pela Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na manhã desta quarta-feira, 21/7, um curso de atualização no trânsito para mototaxistas que atuam na capital. As aulas aconteceram via plataforma on-line, sendo obrigatório aos trabalhadores que possuem concessão legal para exercer a atividade. A iniciativa teve parceria com a Moto Honda da Amazônia.

Educadores de trânsito do IMMU ministraram aos permissionários informações sobre as atualizações de Legislação de Trânsito, direção defensiva, além de posturas e atitudes que devem ser adotadas para evitar acidentes e tornar o trânsito mais seguro.

A chefe de Divisão em Educação para o Trânsito, Jaqueline dos Santos, destacou a importância da atualização aos mototaxistas como forma de tornar o trânsito mais seguro a todos.

“É um trabalho contínuo levar essa mensagem de trânsito seguro, pois a cada turma, além da mudança de atitude dos participantes, formamos novos multiplicadores do trabalho. E precisamos ter pessoas aptas, capacitadas para conduzir pessoas, pois, é uma responsabilidade direta com a vida”, destacou Jaqueline.

Ao se formarem no curso, os participantes cumprem exigência da Lei Municipal 2.722/2020 que torna obrigatória a capacitação como um dos requisitos determinados pela prefeitura, para autorizar o transporte remunerado de passageiros com mototaxistas.