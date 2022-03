Motoristas da 99 terão auxílio que aumenta junto com o preço da gasolina

Uma revisão do sistema de remuneração da 99 deve melhorar um pouco a situação dos motoristas de aplicativo, que se viram diretamente impactados pela alta drástica no preço do combustível. Agora eles vão receber R$ 0,10 por quilômetro rodado para cada R$ 1 de aumento no preço da gasolina.

A novidade passa a valer a partir da próxima quarta-feira (23) nas 1.600 cidades onde a empresa opera.

“Esse valor entra como um adicional, e vai ser pago pela 99. Não existe uma transferência no incremento do valor ao passageiro”, afirmou Thiago Hipólito, Diretor Sênior de Operações da 99.

O auxílio considera como base o valor do combustível em março de 2021, e o adicional que o motorista passará a receber estará relacionado ao aumento nesse período.

A escolha pela gasolina se deu, segundo a 99, porque é o combustível que sofreu a maior alta, mas os motoristas que circulam utilizando etanol ou GNV (Gás Natural Veicular) também serão impactados pelo auxílio.

O valor adicional que os motoristas irão receber sairá diretamente do DriverLAB, centro de inovações da empresa para estudos relacionados aos motoristas que pretende investir R$ 100 milhões ainda em 2022.

Como será o novo cálculo?

Até a chegada da novidade, o valor que o motorista teria a receber era calculado com um valor base, ganho por km e por minuto. Agora, as variáveis incorporam o “Adicional Variável de Combustível”, que irá aparecer detalhado no app para o motorista.

“Eu tenho meu preço padrão de cobrança, com preço base, tempo e km, e esse valor entra como adicional. Então, em todas as situações (que o valor da gasolina for) para cima, como está a tendência, a gente vai cobrir. Se eventualmente o valor da gasolina reduz, esse adicional também reduz, então eu garanto o básico. É um mecanismo de proteção em função do reajuste”, explica Thiago.

Isso significa que, caso o valor da gasolina volte aos patamares de março de 2021, o auxílio ficará zerado – e nada será descontado do motorista caso o preço do combustível fique menor do que o valor de referência.

“O valor flutua de acordo com o valor da gasolina. Por que criamos dessa forma? Dá previsibilidade ao motorista e garante um adicional. É uma mecânica relativamente simples, mas que traz segurança aos motoristas em termos de previsibilidade”, explica Hipólito.

Valor será calculado por estado

Para chegar ao cálculo, a 99 utilizou a planilha de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo). A agência mede o valor da gasolina na bomba e divulga um relatório, que mostra a variação em cada estado.

Por exemplo, em março do ano passado, o valor médio da gasolina no estado de São Paulo era de R$ 5,22. Já em março deste ano, a ANP informou o valor na casa de R$ 6,87, ou seja, a variação no período foi de R$ 1,65.

Como para cada R$ 1 de aumento no preço da gasolina a 99 irá pagar R$ 0,10 por km rodado, isso significa que o adicional de combustível será de R$ 0,17 centavos por km – a 99 afirma que o arredondamento será sempre para cima.

“Como o custo extra do litro foi de R$ 1,65 nesse período, o motorista está ganhando mais. Em uma corrida de 12 km, que gasta um litro, na média para carros populares, o motorista vai receber R$ 2,04. É um valor maior do que os R$ 1,65 que ele está pagando pelo combustível. Vai ser uma coisa que vai valer a pena para eles”, destaca o executivo da 99.

Com informações do Uol