Motorista de ônibus, técnico eletrônico e outras vagas são oferecidas hoje no Sine Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece nesta quarta-feira, 4/11, sete vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:

2 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Direção Defensiva ou Transporte de Passageiros;

Atividades – dirigir, manobrar e transportar passageiros de forma segura.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Ônibus”

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em placas e circuitos, voltados à área de refrigeração. Possuir curso de Técnico em Eletrônica.

Enviar currículo com o assunto “Técnico Eletrônico”

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras “NR13” e experiência como operador de caldeira óleo/gás. Preferência que resida na zona Leste de Manaus.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Caldeira”

1 vaga – Condutor de Máquina de Papel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no preparo de massa para fabricação de papel, controle de dosagem de produtos químicos e operação da máquina de papel. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

Enviar currículo com o assunto “Condutor de Máquina de Papel”

1 vaga – Operador de Rebobinadeira na Fabricação de Papel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento de formato de bobina de papel. Disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades- controlar ajustes operacionais no equipamento.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Rebobinadeira na Fabricação de Papel”

1 vaga – Preparador de Massa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento na fabricação de papel, controle de consistência de massa e “Schopper Riegler” – equipamento com acionamento pneumático.

Enviar currículo com o assunto “Preparador de Massa”

