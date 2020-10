Motorista de aplicativo morre ao colidir em ônibus estacionado, no Hiléia

Na manhã desta terça-feira (20), por volta das 5h30, a motorista de transporte por aplicativo Daniela Lima Sildeira Soares, 43, morreu após colidir contra a traseira de um ônibus que estava parado na avenida Desembargador Paulo Jacob, no conjunto Hiléia, na zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima dirigia um Renault branco, modelo Logan, placa NNZ-6423, Cruzeiro do Sul, Acre, e teria dormido ao volante. Com a violência do impacto, o corpo de Daniela foi projetado contra o para-brisa, batendo a cabeça e morrendo instantaneamente. O ônibus pertence a empresa Vale do Amazonas e estava estacionado na lateral direita da avenida.

A ocorrência foi atendida por militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local controlando o trânsito.

O corpo de Daniela foi retirado das ferragens pelo Instituto Médico Legal (IML).