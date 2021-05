Motoqueiro morre após ultrapassar sinal vermelho na zona norte

Na manhã deste domingo (23), por volta das 7h, na avenida Tenente Roxana Bonessi, zona norte de Manaus, um motoqueiro ainda não identificado perdeu a vida ao colidir num carro.

Segundo testemunhas, o motoqueiro não respeitou o sinal vermelho e acabou batendo violentamente contra o Renault Kwid que trafegava na via, sendo arremessado no igarapé do Passarinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo do homem do igarapé. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção da vítima fatal e o motorista do carro teve apenas algumas escoriações pelo corpo.