Motoqueiro é flagrado atravessando passarela para pedestres em Manaus

Um condutor foi flagrado atravessando uma passarela para pedestres em uma motocicleta. Isso mesmo, uma motocicleta em um local onde deveria estar apenas pessoas a pé. O vídeo foi postado pela página Trânsito Manaus, mas não há informação do local exato da gravação. As informações são do Portal Manaus Alerta.

Encontrem o erro 🤔 pic.twitter.com/GKL49X8Wl9 — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) March 12, 2021

Transitar com motocicleta em calçadas, passarelas, ciclovias, canteiros centrais e afins é proibido de acordo com as leis de trânsito, e a multa pode chegar a quase R$ 900, isso porque a penalidade da infração gravíssima, é multiplicada por três nesses casos.