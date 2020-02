Motociclista sobrevive a grave acidente na Zona Norte

Na manhã desta terça-feira (4), por volta das 10h, na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, nas proximidades da Reserva Florestal Adolpho Ducke, Zona Norte de Manaus, um homem de 67 anos sofreu um acidente de moto em colisão com um veículo particular de cor branca. O motorista do veículo acabou fugindo sem prestar devida assistência a vítima.

Segundo informações de populares que estavam no local no momento do acidente, a motocicleta estaria realizando o retorno quando o veículo em alta velocidade ao avistar o motociclista tentou frear, mas não conseguiu, o que resultou à atingir de forma brusca. Com o impacto da batida, a vítima sofreu graves lesões, entre elas o pé que ficou com a fratura exposta durante o impacto.

A equipe da 13ª Cicom compareceu ao local juntamente com a equipe do Samu para fazer a remoção da vítima e encaminhar ao pronto socorro mais próximo, o Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, conhecido como Platão Araújo. Até o momento não se sabe o estado de saúde.

