Moto Honda doa motocicletas para o hospital de campanha

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, recebeu nesta sexta-feira, 8/5, a doação de duas motos modelo CG Cargo 160, da empresa Moto Honda da Amazônia. As motocicletas serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, zona Norte.

“A Honda tem sido uma grande parceira, já nos ajudou em alimentação popular, colaborou na montagem do restaurante do hospital de campanha e agora com a doação de duas motos modernas, que vão servir para coisas rápidas, como pegar documentos, pegar um remédio com urgência, com mais agilidade no trânsito. Ficamos muito felizes com esta ação que poderia ser mais comum por parte de quem pode, pois tem gente precisando de ajuda e quanto mais aparelhado estiver aquele hospital, mais pessoas poderão ser salvas da Covid-19”, ressaltou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

A doação foi feita no drive-thru solidário, ação coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, que recebe, principalmente, doações de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal em um espaço montado no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste.

“A campanha é bem recebida desde sempre. É muito importante a gente abraçar essa causa, estamos fazendo o máximo que podemos e o nosso máximo ainda é muito pouco diante de tanta demanda, de tanta gente sentindo fome. Então, peço com muito carinho que venham ao drive-thru e tragam sua contribuição, tragam o que seu coração mandar, que será muito bem-vindo”, salientou a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O diretor do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, Ricardo Nicolau, agradeceu a doação das motocicletas e destacou que a unidade, que conta atualmente com 130 leitos, segue para a segunda etapa de adaptação de leitos.

“Agora na segunda fase vamos ocupar o andar de cima e chegar a 279 leitos. A cada dia vamos liberando novos leitos, que vão sendo ocupados pela necessidade de pacientes acometidos pela Covid-19”, concluiu Ricardo.

Doação de água

Ainda na tarde desta sexta-feira, a empresa Magistral, realizou a doação de dois paletes de água mineral Yara, de 200 ml, o que corresponde a 1.287 litros de água, para o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes. A doação atende a um pedido do vereador e médico, Isaac Tayah, por meio de uma solicitação via ofício ao Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado do Amazonas. A Yara/Magistral também distribuiu 3.944 litros de água à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), sendo 4 paletes de água mineral de 200 ml, mais 30 unidades de água mineral de dois litros.