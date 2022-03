Morre Paulo Onofre, fundador da Banda do Jaraqui

Paulo Onofre, fundador Banda do Jaraqui

DA REDAÇÃO – Na noite desta terça-feira (1º/3), morreu Paulo Onofre Lopes de Castro fundador da Banda do Jaraqui e organizador do Festival de Marchinhas da banda.

Segundo familiares, ele estava internado desde segunda-feira no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde foi diagnosticado com um aneurisma na artéria aorta no abdômen e teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Depois da cirurgia, ficou na UTI, mas não resistiu.

Paulo Onofre foi um dos fundadores do Projeto Jaraqui, que levava para a praça da Polícia todos os sábados temas de interesse social para serem discutidos por intelectuais e pessoas do povo, cuja cobertura foi feita pelo Portal Blog da Floresta durante muitos anos.

O prefeito de Manaus, David Almeida, falou sobre o assunto. “Lamento profundamente a morte de Paulo Onofre e desejo que Deus seja o alento de toda a família e dos amigos. Vai fazer muita falta, porque era uma pessoa muito querida. Ficamos à espera do nosso reencontro, por ocasião do retorno do Nosso Senhor Jesus Cristo”, disse.

Ano passado, na segunda onda da Covid-19 no Amazonas, Paulo Onofre perdeu a esposa, Carmen, para a

doença. Neste ano, ela foi homenageada com uma marchinha de carnaval: “Carmen, Sorriso de Rosa”.

Natural de Óbidos, no Pará, Paulo Onofre recebeu homenagem na Câmara Legislativa da sua cidade, em 2019, a “Comenda Círio de Nazaré”.

Na política ele também foi militante com atuação em diversos partidos, atualmente era filiado ao PDT, tendo sido por muito tempo assessor parlamentar e amigo do ex-vereador Mário Frota.