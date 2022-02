Morre Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta

A cantora de forró Paulinha Abelha faleceu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico na noite desta quarta-feira (23), no Hospital Primavera, em Aracaju. A informação foi confirmada nas redes sociais da banda.

Paulinha foi internada na última sexta-feira (11) assim que chegou em Aracaju. A cantora estava em São Paulo, em turnê com a banda Calcinha Preta, quando começou a sentir fortes dores no estômago e vomitar. A cantora foi encaminhada para um hospital em Aracaju, onde foi diagnosticada com lesões renais, que evoluíram para hepáticas e, desde a última semana, também neurológicas.

Paula Abelha estava em coma, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de diálise. Na última semana, a banda suspendeu toda a agenda, o escritório da banda pediu a compreensão de todos e reforçou o pedido de orações para a cantora.

*Com Tribuna do Norte