Morre médico que agrediu parturiente durante atendimento

O primeiro caso denunciado pela vítima ocorreu em 2012 e o processo começou a tramitar em 2014. O atendimento à paciente teve início no Instituto da Mulher, onde ela chegou no dia 8 de março de 2012, mas, como o plantão do médico Armando Andrade estava acabando, ele pediu para a vítima ir para casa e comparecer na maternidade Chapot Prevost às 7h da manhã seguinte.

O parto só foi feito no dia 9 de março. Na ocasião, o médico cobrou R$ 2 mil da paciente, para a realização do parto, na maternidade pública. O processo foi julgado em julho de 2019, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. Durante uma audiência, o marido da vítima afirmou que chegou a entregar o dinheiro ao médico. Armando, contudo, disse ter solicitado o dinheiro, mas alegou que não chegou a receber o pagamento.

O defensor público Theo Eduardo Ribeiro Costa, que atuou no processo, pediu a manutenção da medida cautelar que impede que o médico exerça suas funções profissionais até o trânsito em julgado, a aplicação da perda da função pública de médico como efeito da sentença, a indenização de danos morais para a vítima no valor de R$ 60 mil.

O médico recorreu da decisão, em 2ª instância, com um recurso de apelação e outro de embargos de declaração. Com a apelação, ele conseguiu a redução da pena que era de três anos e três meses, para dois anos. Apesar da redução de pena, a Justiça manteve a pena de perda de função pública.

De acordo com o CRM, o médico faleceu na última quarta-feira (29), por insuficiência respiratória. O Conselho divulgou, ainda, uma nota de pesar lamentando a morte do médico Armando Andrade Araújo.

“Com os sentimentos de solidariedade à família, e aos amigos do médico, o CREMAM informa que o velório está ocorrendo na Funerária Recanto da Paz Unidade Ponte (Av. Coronel Cyrillo Neves, 7, Santo Agostinho). E o enterro será no Cemitério Recanto da Paz/Iranduba, com cortejo a partir das 10h. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas lamenta a perda do médico Armando Andrade Araújo”, informou o Conselho.

*Com informações do G1