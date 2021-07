Morre Mário Monjardim, dublador do Salsicha e Pernalonga

Uma daquelas coincidências tristes: Mário Monjardim, um dos grandes dubladores do Brasil, morreu, aos 86 anos, nesta sexta (30), apenas três dias depois de Orlando Drummond. Os dois foram parceiros de dublagem por quase 40 anos, já que Monjardim fazia a voz do Salsicha, eterno companheiro de aventuras de Scooby-Doo, dublado por Drummond.

Assim como seu colega, Monjardim atuou em centenas de séries, desenhos animados e filmes. Possivelmente, você já ouviu a voz dele diversas vezes e nem sabe, porque ele realmente atuou em muitas obras no cinema, TV e animação. Ele também foi diretor de dublagem e passou por algumas empresas importantes, como a Herbert Richers.

Mário começou a carreira na Rádio Vitória, em 1954, no Espírito Santo, sua terra natal. Entrou no mundo da dublagem em 1965, e fez personagens famosos e clássicos como os já citados Salsicha, Pernalonga e também Frangolino, Capitão Caverna, Animal (do Muppet Babies), entre muitos e muitos outros. Assim como Drummond, Monjardim também conseguiu imprimir seu estilo aos personagens, dando muita autenticidade a eles. Na década de 1980, ele ainda atuou em programas da Globo, como Os Tapalhões e Chico Anysio Show.

E vai aqui o mesmo conselho que dei no texto sobre Drummond: se você estiver vendo um filme ou desenho animado e souber que Monjardim está no elenco, escolha a opção de áudio em português e seja feliz. (R7)