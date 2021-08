Morre Júlio Chaves, dublador do pai de Nemo e Mel Gibson

Morreu nesta terça-feira (10), Júlio Chaves, ator e dublador, aos 76 anos, por complicações da Covid-19. O artista era conhecido por sua voz em diversos personagens, dentre eles Marlin, em “Procurando Nemo”, Vô Max, de “Ben 10”, o Arqueiro Verde, tio Valter na franquia “Harry Potter” e de ser a “voz” de Mel Gibson no Brasil.

A notícia foi dada por Guilherme Briggs, que também é dublador. “Perdemos mais um querido amigo dublador. Júlio Chaves, a eterna voz do Mel Gibson faleceu, vítima do Covid. Ele já estava internado tem alguns dias. Eu não sei mais o que dizer ou sentir, só tristeza. Descanse em paz, Julinho, muito obrigado por tanto carinho comigo sempre”, escreveu Guilherme no Twitter. Nascido no Rio de Janeiro, Júlio começou com a carreira de dublagem em 1970, nos estúdios Herbert Richers. (ISTOÉ)