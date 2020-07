Morre em Pernambuco o ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti

Aos 89 anos, morreu hoje (15), no Recife, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP-PE). A causa da morte não foi divulgada. De acordo com familiares, ele tinha problemas cardíacos. O político morreu enquanto dormia.

O enterro deve ocorrer ainda hoje em sua cidade natal, João Alfredo. Severino foi prefeito desse município e deputado estadual sete vezes e federal por três mandatos.

Em meio a muita polêmica, o ex-deputado renunciou ao último mandato, em setembro de 2005, quando era presidente da Câmara, para escapar de um processo de cassação.

Considerado um dos líderes do chamado baixo clero, ele foi acusado de cobrar R$ 10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara, em troca da cessão do espaço. À época, episódio ficou conhecido como mensalinho.

