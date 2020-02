Morre cantora Claudia Telles, intérprete de ‘Fim de Tarde’ e ´Eu Preciso Te Esquecer´, aos 62 anos

A cantora Claudia Telles, filha da estrela da bossa nova Sylvia Telles, morreu nesta sexta-feira, 21, no Rio de Janeiro. Ela estava internada na CTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na zona norte da cidade.

Segundo informações de Bruno Telles, filho da cantora, ela estava com insuficiência cardíaca e disfunção da válvula aórtica, que poderia ter sido causada por uma endocardite.

Claudia teve uma parada cardíaca no dia 16 de janeiro. “Esses dois problemas acabam forçando demais o coração e afetando outros órgãos e fez seu rim parar”, escreveu Bruno na página dele no Facebook.

Nesta sexta-feira, o filho da cantora usou as redes sociais para anunciar a morte da mãe. “Então, infelizmente tenho que vir dar essa notícia péssima a todos vocês. Nossa artista, minha mãe, descansou hoje, depois de muita luta e muita garra”, desabafou.

Bruno Telles também agradeceu ao carinho de todos que acompanharam o estado de saúde dela. “Gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou, torceu, orou, rezou pela melhora dela. Cada um dos fãs que fizeram a carreira dela, a vida dela ser do jeito que foi. Ela tinha um carinho imenso por cada um de vocês. Com certeza foram vocês que fizeram a vida dela ser feliz do jeito que foi”, concluiu.

Claudia Telles ficou conhecida por músicas como Eu Preciso Te Esquecer e Fim de Tarde.

Fonte | ESTADÃO CONTEÚDO