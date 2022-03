Morre ator ucraniano que lutava na guerra contra a Rússia

O ator ucraniano Pasha Lee, que se juntou às forças armadas para combater a Rússia, morreu no campo de batalha aos 33 anos neste domingo (6), segundo a organização do Festival Internacional de Cinema de Odessa, um dos principais eventos do audiovisual da Ucrânia.

Lee, que também era conhecido como Pavlo Li e Pasha Li, se encontrava na cidade de Irpin, localizada a oeste da capital Kiev, e lutava contra um cerco de soldados russos que invadiam o território. Ele havia se juntado às forças de defesa territorial ucranianas há cerca de uma semana.

Entre os trabalhos de Lee, estão o filme de comédia “Meeting Of Classmates”, de 2019, o filme de ação esportivo “Regras de Batalha”, a comédia “Selfie Party” e o drama “Zvychayna Sprava”, todas produções ucranianas.

Além de ator, Lee também foi apresentador do canal de TV DOM e trabalhou como dublador em filmes como “O Rei Leão” e “O Hobbit”, de acordo com uma publicação no Facebook de Sergiy Tomilenko, presidente União Nacional dos Jornalistas Ucranianos. Sua última aprarição nas telas ocorreu em 2021, na série de TV “Provincial”.

*Com Folhapress