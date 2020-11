Morre ator Tom Veiga, intérprete de Louro José

O ator Tom Veiga, 47 anos, que interpreta o personagem Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo, foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro, neste domingo, 1° de novembro. A notícia foi confirmada pela emissora. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Tom Veiga era o manipulador de Louro José desde 1996, quando Ana Maria Braga apresentava o programa Note e Anote, na Rede Record. Ele deu ao personagem algumas características dele próprio, como ser corintiano fanático. O clube paulista lamentou o falecimento do ator e se solidarizou com os familiares e amigos.

A criação de um personagem que interagisse com o público infantil foi uma ideia da própria apresentadora, segundo ela contou ao “Memória Globo”, já que seu programa à época passava depois da programação para as crianças. Nesse contexto é que surge o Louro José. Tom Veiga trabalhava como assistente de estúdio no Note e Anote e pegou o fantoche para brincar com seus colegas depois do trabalho. Ao ver a cena, Ana Maria Braga pediu que ele fizesse o programa ao vivo no dia seguinte. O personagem foi ganhando espaço gradualmente.

Em março de 2017, quando Louro José completou 20 anos, Ana Maria Braga comemorou: “Eu desejo parabéns para o meu lindo Louro José. Meu papagaio mais amado, meu filho. Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida”. (VEJA)