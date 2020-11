Morre aos 85 anos, David Prowse, o Darth Vader de ‘Star Wars’

Morreu neste sábado (28), aos 85 anos, o ator e fisioculturista David Prowse, que interpretou o personagem Darth Vader na primeira trilogia de Star Wars. A causa da morte não foi divulgada.

O agente de Prowse, Thomas Bowington, conversou com a BBC sobre a morte do ator e a classificou como “uma perda real e profundamente dolorosa para nós e milhões de fãs em todo o mundo”. “Que a força esteja com ele, sempre”, disse.

Prowse era um fisioculturista nos anos 1970, e foram a sua postura e seu físico imponentes que o fizeram ganhar o papel de Darth Vader na saga. Por ter um sotaque britânico muito forte, Prowse foi dublado pelo ator James Earl Jones no papel.

“Ainda que ele fosse famoso por interpretar muitos monstros, para mim e para todos que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas”, afirmou o agente.

Nas telonas, ele também fez “Circo dos Vampiros”, “Frankenstein and The Monster From Hell” e “Laranja Mecânica”. Foi ele quem interpretou o Green Cross Code Man, um super-herói criado nos anos 1970, durante uma campanha de segurança no trânsito no Reino Unido.

Prowse passou décadas participando de eventos mundiais de Star Wars, mas, segundo rumores, teria se afastado da saga em 2010, quando se desentendeu com o diretor George Lucas.

Mark Hamill, que deu vida a Luke Skywalker na primeira trilogia de Star Wars, prestou homenagens a Prowse com uma publicação no Twitter.

“É muito triste ouvir que David Prowse faleceu. Ele era um homem gentil e muito mais do que Darth Vader. Ator, marido, pai, membro da Ordem do Império Britânico, 3 vezes campeão britânico de levantamento de peso e ícone da segurança no trânsito com o super-herói Green Cross Code Man”, listou Hamill, lembrando os feitos de Prowse.

“Ele amava seus fãs tanto quanto era amado por eles”, finalizou.

