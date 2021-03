Morre aos 84 anos, Terezinha Morango, primeira amazonense eleita Miss Brasil

Morreu neste sábado (13), aos 84 anos, Terezinha Gonçalves Morango, primeira amazonense a ser eleita Miss Brasil, em 1957, e segunda colocada no Miss Universo. O registro consta na página oficial do Atlético Rio Negro Clube, onde começou sua carreira, que não informa as causas do seu falecimento.

Confira a nota do Rio Negro:

“A beleza que encantou, agora descansa…

Faleceu hoje, 13, no Rio de Janeiro, nossa eterna Miss, Terezinha Morango.

Natural de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas, Terezinha veio ainda jovem para Manaus, onde fez fama e encantou a todos com sua exuberante beleza.

Foi Miss Rio Negro, Miss Amazonas, Miss Brasil e 2º lugar no Miss Universo em 1957.

Foi a primeira nortista a alcançar o posto de mulher mais bonita do país.

Nosso clube se despede do sorriso mais lindo, que agora ficará para sempre em nossa memória.”