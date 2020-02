Morre aos 79 anos Rui Chapéu, lenda da sinuca

Morreu na madrugada deste sábado, em São Paulo, aos 79 anos, Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira. Ele passou mal no apartamento da filha e foi levado a um hospital, onde se constatou presença de água no pulmão. Pouco depois, teve um infarto fulminante e não resistiu.

Rui Chapéu ficou conhecido em todo Brasil na década de entre 1984 e 1992. quando participou do “Show do Esporte”, programa comandado por Luciano do Valle na Bandeirantes.

“Esse é um post daqueles que nunca gostaríamos de fazer. O Rui faleceu hoje. Todos estamos muito tristes e abalados. Estamos fazendo esse post em respeito a todos os amigos e fãs do Rui. Assim que possível daremos mais notícias”, disse uma publicação nas redes sociais de Rui.

Por O DIA