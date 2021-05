Morre aos 77 anos, Cassiano, autor de “A lua e eu” e “Primavera”

Ele estava internado havia um mês no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. IMAGEM: Reprodução

O cantor e compositor Genival Cassiano dos Santos, o Cassiano, morreu nesta sexta-feira (7) aos 77 anos no Rio. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. A morte foi confirmada às 16h30.

Genival Cassiano veio da Paraíba para o Rio em 1960. Era fã de João Gilberto e começou em um trio de Bossa Nova. Ele foi criador de um estilo vocal conhecido como Brazilian Soul, mas Cassiano gravou poucos discos como cantor.

Cassiano compôs diversos sucessos da música brasileira, os principais gravados pelo Tim Maia, como “Primavera” e “Eu amo você”. Suas músicas também foram gravadas por Marisa Monte, Djavan, Ivete Sangalo.