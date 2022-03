Morre aos 71 anos, ator William Hurt, vencedor do Oscar com ‘O Beijo da Mulher-Aranha’

O ator William Hurt, vencedor do Oscar por “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985), morreu de causas naturais ontem (13), aos 71 anos. A morte foi confirmada pelo amigo dele, Gerry Byrne, à Variety.

Entre os grandes filmes de Hurt, além do que rendeu o Oscar de melhor ator para ele, estão “Nos Bastidores da Notícia”, “Marcas da Violência”, “Filhos do Silêncio” e “Viagens Alucinantes”.

Recentemente, o ator ganhou destaque como Thaddeus Ross no Universo Cinematográfico da Marvel.

Ele viveu o personagem em “O Incrível Hulk”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “Vingadores: Ultimato” e “Viúva Negra”.

Por “O Beijo da Mulher-Aranha”, dirigido por Hector Babenco e que contou com Sônia Braga no elenco, ele ainda venceu na categoria principal do Festival de Cannes.

O Oscar de William Hurt foi o primeiro entregue pela Academia para um personagem abertamente gay.

Ele ainda foi indicado mais três vezes para o prêmio máximo do cinema: “Filhos do Silêncio”, “Nos Bastidores da Notícia” e “Marcas da Violência”.

Hurt deixa projetos gravados, como o filme “The King’s Daughter” e a série “Pantheon”.

Vida pessoal

Muito reservado, ele foi casado por três vezes e teve quatro filhos. Além da carreira no cinema, Hurt era piloto e tinha como avião um Beechcraft Bonanza. O ator foi diagnosticado com um câncer de próstata em 2018.

“Não é certo que minha privacidade seja invadida na medida em que é”, disse Hurt ao New York Times, durante uma entrevista em 1989.

Sou um homem muito reservado e tenho o direito de ser […] Não é porque sou um ator que você pode ter minha privacidade, você pode roubar minha alma. Você não pode. William Hurt

Segundo a Variety, justamente pelo lado reservado que o ator rejeitou alguns papéis grandes oferecidos durante a carreira, como em “Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros” e “Louca Obsessão”, na década de 1990.

Foi também um momento de problemas pessoais para o ator, em que ele lutou contra drogas e álcool antes de entrar na reabilitação.

