Morre aos 67 anos, radialista Rosivaldo Ferreira, a voz da “Oração da Manhã”

O radialista Rosivaldo de Souza Ferreira, 67, morreu neste sábado, (10), em decorrência de complicações da Covid-19. Em mais de 50 anos de profissão, a voz de Rosivaldo tornou-se conhecida pela narração da “Oração da Manhã”, tocada diariamente e há décadas na abertura do “Jornal da Manhã”, da Rádio Difusora do Amazonas. O radialista também deu voz, ao longo dos anos, às chamadas da programação do grupo Rede Amazônica.

O prefeito de Manaus, David Almeida, se solidariza à família. “Perdemos uma das mais marcantes vozes do rádio amazonense, para este terrível vírus, que a cada dia destrói inúmeras famílias pelo mundo. Que Deus o receba em sua eterna morada, e seja, neste momento tão triste, o conforto da família e dos amigos”, declarou David.

Conforme informações de familiares, Rosivaldo estava internado no hospital e pronto-socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, desde a última terça-feira, 6, após apresentar agravamentos no quadro de saúde. Ele deixa esposa e cinco filhos.