Morre aos 66 anos, Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo emérito de Manaus

Faleceu às 19 horas desta quarta-feira, dia 03 de março, Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo Emérito de Manaus. Após ser internado com infecção urinária no dia 26 de fevereiro e posteriormente ser acometido de infarto na noite de sexta-feira para sábado, a infecção não cedeu levando a óbito.

Dom Sérgio nasceu em Regente Feijó – SP, aos 31 de maio de 1954. É filho de Aurelio Castriani (oficial de justiça) e de Anna de Mello Castriani (professora). Foi formado na Congregação do Espírito Santo, tendo feito seus primeiros votos religiosos no dia 2 de fevereiro de 1975 e ordenado padre em 9/12/1978, na cidade de São Paulo – SP.

Como padre, seu primeiro trabalho foi realizado na cidade de Feijó, no Estado do Acre, em 1979, na Diocese de Cruzeiro do Sul. Depois foi diretor da casa de formação dos estudantes de Filosofia de sua congregação religiosa em São Paulo, na Vila Mangalot. Foi ecônomo da casa provincial em São Paulo e conselheiro geral de sua congregação, por 6 anos, época em que viveu em Roma, na Casa Generalícia. Como padre dedicou-se, com destaque, como assessor da Pastoral da Juventude.

Papa João Paulo II o nomeou bispo coadjutor da Prelazia de Tefé em 1998. Em 2000 tornou-se bispo titular da Prelazia. Em maio de 2007, foi delegado pela CNBB, na V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e Caribenho, em Aparecida. Foi por oito anos Presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Coordenou a Comissão do documento da CNBB: Comunidades de Comunidade: Uma nova Paróquia, a Conversão pastoral da Paróquia.

No dia 12 de dezembro de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus. Tomou posse no dia 23 de fevereiro de 2013, em uma missa celebrada na Igreja da Matriz – Nossa Senhora da Conceição. Recebeu o pálio, das mãos do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, em 29 de junho de 2013.

Em razão das limitações físicas causadas pelo Mal de Parkinson, teve seu pedido de renúncia aceito no dia 27 de novembro de 2019 e tornou-se arcebispo emérito da Arquidiocese de Manaus. Missionário de corpo e alma! É dele a afirmação: aceito ser transferido para qualquer diocese, desde que seja na Amazônia. E na Amazônia permanecerá!

Tanto a CNBB Nacional como o Regional Norte 1 tem enviado notas de pesar dirigidas ao Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner. A nota do Regional Norte 1 “agradece a fecunda missão realizada por nosso querido Dom Sérgio como bispo da Prelazia de Tefé e Arcebispo de Manaus ao longo de mais de 20 anos”, destacando seu “profundo ardor missionário, inserindo-se profundamente na vida do povo, tornando-se testemunha exemplar de uma Igreja em saída, hospital de campanha, oásis de misericórdia, como nos ensina e testemunha o Papa Francisco”.

Mesmo atingido pelo mal de Parkinson, “Dom Sérgio exerceu o ministério de forma martirial, com coragem e lucidez”, destaca a nota do Regional Norte 1. Dom Leonardo Steiner enfatizou que “as limitações não o impediram de estar presente nas comunidades, enquanto a pandemia permitiu”.

Segundo comunicação da Arquidiocese de Manaus em nota assinada pelo arcebispo dom Leonardo Steiner, o velório será realizado a partir das 10 horas desta quinta-feira, dia 04, em frente à catedral de Manaus, com o cuidado de evitar aglomeração. A celebração de corpo presente será às 17 horas na Catedral com restrição de presença. A celebração será transmitida pela TV Encontro das Águas, a Rádio Rio Mar e a Rádio Castanho. O sepultamento será feito na Catedral Metropolitana. (VATICAN NEWS)