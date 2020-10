Morre aos 65, guitarrista Eddie Van Halen, vítima de câncer

Morreu hoje o guitarrista Eddie Van Halen, fundador da banda que leva seu sobrenome. Aos 65 anos, o músico faleceu devido a complicações de um câncer de garganta, contra o qual lutou na última década.

Em uma publicação feita do Twitter, Wolf — filho de Eddie e baixista do Van Halen desde 2006 — confirmou a morte e prestou homenagens ao músico.

Não acredito que estou tendo que escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer essa manhã”

Ele era o melhor pai que eu poderia pedir para ter. Cada momento que eu compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e eu não acho que me recuperarei completamente dessa perda”

Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Eddie Van Halen faleceu no Hospital St, Johns, em Santa Monica (no estado norte-americano da California). Nos últimos 5 anos, ele vivia voando entre a Alemanha e os Estados Unidos para realizar o tratamento de radioterapia

No entanto, nas últimas 72 horas, o estado de saúde de Eddie piorou consideravelmente, o câncer atingiu para outros órgãos, chegou ao cérebro e ele não conseguiu resistir, segundo o TMZ.

Van Halen foi fundado por Eddie, seu irmão Alex (baterista), Michael Anthony (baixista) e o vocalista David Lee Rooth em Pasadena, em 1972. Desde então, fora 12 álbuns de estúdio lançados e muitas polêmicas envolvendo a saída e o retorno de seus integrantes.

Juntos, o grupo lançou hits que marcaram época como “Jump”, “Runnin’ With The Devil” e “Panama”.

[Splash]