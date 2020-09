Morre aos 51 anos, Klinger Araújo, levantador de toadas

Manaus, AM – Nesta terça-feira (29), por volta das 12h, morreu por complicações renais o levantador de toadas Klinger Araújo, 51, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Samel Protocord, na zona centro-sul de Manaus, onde estava sendo tratado de Covid-19.

Familiares do ‘Furacão do Boi’, como era conhecido, informaram ter sido está a segunda vez que ele havia sido internado pelo mesmo motivo. No último dia 13, teve uma piora em seu estado de saúde e foi levado à UTI, pois 75% da sua capacidade respiratória estava comprometida.

Trajetória – Klinger Araújo estava na linha de frente dos levantadores da toada de Parintins, representando as cores azul e branca do Boi Caprichoso, além de ser músico e compositor, tendo também trabalhado por muitos anos como radialista tanto na capital quanto no interior.

Ele deixa esposa, Vanessa Alfaia, e dois filhos, Klinger Júnior e Iandiar.