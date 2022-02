Moro se reúne com Temer para debater união da ‘terceira via’

O ex-juiz Sergio Moro se reuniu com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo nesta sexta-feira. Segundo aliados do ex-ministro da Justiça, a conversa girou em torno dos caminhos para a terceira via nas eleições presidenciais e a necessidade de união do centro.

Temer falou sobre ter assumido a presidência após o processo de impeachment de Dilma Rousseff e afirmou que as reformas são uma pauta importante que tem ficado em segundo plano nas campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro foi articulado por Gustavo Guedes, que foi assessor de Temer e hoje é coordenador jurídico do Moro. Além do trio, também participaram da reunião o marqueteiro Elsinho Mouco, que trabalha há décadas com Temer, e o coordenador-executivo da campanha de Moro, Luís Felipe Cunha.

Mais cedo, Moro havia participado de um debate com os também pré-candidatos Simone Tebet (MDB) e Felipe D’Ávila (Novo) com empresários ligados ao Grupo Lide, fundado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também postulante à Presidência da República.

No encontro, os três pré-candidatos defenderam que a candidatura única da terceira via pode ser definida mais adiante com base em critérios de intenção de votos e rejeição nas pesquisas eleitorais.

*Com informações de IG