Moro pretende lançar livro sobre governo Bolsonaro em novembro

Ex Juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro se prepara para lançar um livro sobre o período que integrou o governo Jair Bolsonaro. Ele contou a aliados políticos que pretende lançar a obra em novembro.

Seu plano é, inclusive, passar por São Paulo nos próximos dias para tirar fotos para o livro. A obra vai abordar temas como corrupção e compliance.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles, Moro falou sobre o assunto na viagem atual que faz ao Brasil — o ex-ministro está morando em Washington, nos Estados Unidos — para visitar a família e discutir seu futuro político com aliados.

No sábado (25), ele esteve com lideranças do Podemos em Curitiba, mas não chegaram a uma definição sobre uma possível candidatura dele em 2022. O encontro foi realizado na casa do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que recebeu também os senadores Álvaro Dias (Podemos-PR) e Flávio Arns (Podemos-PR); a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu (SP); e o marqueteiro da sigla, Fernando Vieira.

Como ainda possui contrato vigente com a consultoria Alvarez e Marsal, Moro pediu para discutir a candidatura depois de novembro, quando estará livre do trabalho com a empresa americana. Ainda assim, ele deu início às conversas com o Podemos, que deseja lançá-lo como candidato ao Palácio do Planalto em 2022.

No entanto, a coluna de Bela Megale, no jornal O Globo, noticiou que Moro estaria mais propenso a disputar uma vaga ao Senado, pois sua família não estaria disposta a enfrentar a tensão de uma eleição presidencial.