Moraes e Barroso se manifestam por democracia e ‘eleições limpas’

Um dos principais alvos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes publicou uma mensagem curta no Twitter. “Comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia (sic).”

Já Barroso pediu que sejam garantidas no país “eleições livres, limpas e seguras” e que não ocorra uma “volta ao passado”. “Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado”, escreveu o ministro. A publicação foi acompanhada de um vídeo com imagens de eleições.

Durante as cerimônias desta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir ataques a “uma ou duas pessoas que não entraram nos eixos”, em referência aos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. (R7)