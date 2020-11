Moradores do bairro São Francisco pedem mais segurança e transporte ao candidato Allan Nascimento

O candidato a vereador de Manaus, Allan Nascimento (DC), conhecido como “Gari cantor” percorreu as ruas do bairro São Francisco. Na oportunidade, recebeu o carinho e apoio dos seus vizinhos, amigos e familiares e a reclamação principal foi referente ao serviço de transporte publico, segurança e saneamento básico.

A caminhada do candidato Gari cantor começou na Rua Sátiro Dias junto a seus apoiadores no bairro onde nasceu e cresceu, sendo reconhecido como um bom representante.

“O Allan Nascimento é o nosso representante. O nosso amigo da vida toda. Ele é como todos aqui: pai de família, bom vizinho, solidário com o próximo. Sabemos que uma vez eleito irá resolver o tema do transporte deficiente. Queremos a volta do ônibus que entra no bairro São Francisco”, afirmou o morador Raifran Leão de Souza.

O retorno da linha de ônibus 601 foi solicitado já que nenhum ônibus entra no bairro para ir no centro da cidade e as pessoas devem caminhar grandes distancias até o ponto de ônibus.

Dentre outras propostas apresentadas e debatidas junto aos moradores do bairro São Francisco está a criação de centros sociais que ofereçam espaço e atividades esportivas para os jovens principalmente e em geral para toda a população. Segundo o candidato, esta proposta tenta oferecer uma alternativa face ao problema da dependência química.

Allan Nascimento trabalhou como Gari por 18 anos. “Pretende apoiar para que estes trabalhadores sejam valorizados. Uma de minhas propostas são as feiras itinerantes nos bairros que ofereçam produtos a preços accessíveis e possam gerar renda”, finaliza.

*Com informações das assessoria