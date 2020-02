Moradores de Presidente Figueiredo destacam economia em nova Feira da ADS

O primeiro dia de atividades da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), do Governo do Estado, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), neste sábado (22/02), teve boa recepção pelo público do município.

Uma das visitantes, Hilda Mendonça, de 52 anos, por exemplo, disse que o grande diferencial da nova feira – que será realizada todos os sábados, das 6h às 11h, na Praça do Fórum – foram principalmente os preços a baixo custo.

“Eu costumo comprar um tambaqui pelo preço de R$ 50 e aqui comprei um com a qualidade até melhor por R$ 30. A iniciativa de inaugurar uma Feira da ADS aqui no município foi ótima para nós, consumidores, e acredito que para os agricultores também. Eu virei todo sábado”, disse a consumidora.

A administradora Cristina de Oliveira, 38, também destacou a economia por meio dos preços diferenciados.

“Podemos ver que tem muitos produtos que custam R$ 1, R$ 2. Eu não conhecia as feiras da ADS, hoje gostei muito do que vi e vou indicar para outras pessoas”, disse a administradora que se mudou recentemente para Presidente Figueiredo.

Ao prestigiar a inauguração, o presidente da ADS, Flávio Antony Filho, afirmou que a movimentação e o público presentes superaram as expectativas da agência.

“Este é o objetivo do governo Wilson Lima, o de fazer com que por meio das feiras, que a renda circule nos municípios. Por conta disto, nossa meta é de inaugurar pelo menos uma feira por mês no interior do estado”, completou o gestor.

Entrega de aeradores

Durante o evento foram ainda entregues 11 aeradores a cinco produtores rurais do município, após aquisição realizada em edital disponível no site da ADS (www.ads.am.gov.br), que disponibiliza, aos produtores e piscicultores do Amazonas, a aquisição de produtos por apenas 20% do valor vendido no mercado convencional, por meio da subvenção de 80%.

Além dos aeradores, também estão disponíveis embalagens do tipo caixas em papelão e sacos de ráfia de polipropileno (tamanhos: 50 cm x 80 cm e 70 cm x 100 cm).