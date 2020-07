Moradores de Apuí serão beneficiados com obra de ampliação do sistema de abastecimento de água

Mais de cinco mil moradores no perímetro urbano do município de Apuí, distante 453 quilômetros em linha reta de Manaus, serão beneficiados com a ampliação do sistema de captação e abastecimento de água. A obra está sendo executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com previsão de entrega até o fim deste ano de 2020, a obra apresenta o percentual de 80% de execução. A ação contempla a construção de oito poços tubulares com profundidade média de 150 metros, duas casas de cloração e dois reservatórios elevados em concreto armado com capacidade de armazenamento de 250 m³, equivalente a 250 mil litros de água.

O Governo do Estado está investindo R$ 4,2 milhões na ampliação da rede de distribuição de água em Apuí. A obra compreende a implantação do processo completo, ou seja, desde a captação, tratamento, reservação, distribuição até o abastecimento das residências com o fornecimento gratuito do kit cavalete e do hidrômetro.

