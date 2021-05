Montagem de Paulo Gustavo em foto de Thales Bretas e filhos emociona a web

No final de semana, Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, postou uma foto de mãos dadas com os filhos gêmeos, Gael e Romeu, e deixou seus seguidores emocionados.

Os fotógrafos Kamila e Diego perceberam uma oportunidade no clique, que mostra um dos gêmeos com a mãozinha pra cima, e fizeram uma arte incluindo Paulo Gustavo na imagem.

“O Thales Bretas, esposo do Paulo Gustavo, postou essa foto, e um dos filhos estava com a mãozinha pro alto, como se estivesse segurando a mão de alguém. Não resistimos e fizemos essa montagem em homenagem. Eterno Paulo Gustavo!”, postaram Kamila e Diego no perfil deles no Instagram. (NAOM)