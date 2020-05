MONOPÓLIO DO GÁS NO AMAZONAS CHEGOU A HORA DE ACABAR!

Em sessão virtual realizada no último dia 8 de abril, a quase totalidade dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE-AM votou pela aprovação do Projeto de Lei 153/2020, que “disciplina a prestação do serviço público de distribuição de gás natural canalizado, sob o regime de concessão e sua regulamentação, sobre a comercialização de Gás Natural e as condições de enquadramento do Consumidor livre, Autoprodutor e Autoimportador no Mercado de Gás no Estado do Amazonas”, revogando a Lei nº 3.939 de 09 de outubro de 2013 e os Decretos nºs 30.776 de fevereiro de 2010 e 31.298 de junho de 2011.

A imprensa de forma geral noticiou a aprovação do projeto em questão, exaltando a quebra do monopólio da distribuição e comercialização de Gás Natural no Amazonas, acabando com a hegemonia da Companhia de Gás do Amazonas – Cigás, promovendo a abertura do mercado para empresas privadas.

O presidente da República por meio do Decreto nº 9.934, de 24 de julho de 2019, instituiu o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN), com a finalidade de monitorar a implementação das ações necessárias à abertura do mercado de gás natural. O ministro das Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, destacou o Projeto de Lei, referindo-se a ele como um “grande avanço para consolidar o Novo Mercado de Gás no País”.

O Amazonas tem sido alvo de muitas críticas e constantes ameaças oriundas da guerra fiscal entre os Estados, em especial dos que compõem a região Sudeste, capitaneados por São Paulo, onde está concentrado a maior bancada do parlamento brasileiro. As propostas de Reforma Tributária que tramitam no Congresso Nacional – CN, bem como o posicionamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, que já se posicionou contrário a preservação dos benefícios ficais garantidos constitucionalmente à Zona Franca de Manaus – ZFM, tem gerado insegurança e uma constante apreensão, inibindo a vinda de novos segmentos empresariais além de coibir a ampliação de investimentos pelas empresas já instaladas no Polo Industrial de Manaus – PIM.

Nossa total dependência econômica do modelo Zona Franca, hoje exclusivamente voltado para o PIM, tem sido alvo de discursões ao longo dos anos, sem que tenhamos visto por parte dos governantes, que estiveram à frente do nosso Estado, em especial, nos últimos 20 anos, ações concretas que, pelo menos, minimizassem essa situação, com investimentos e projetos de desenvolvimento das nossas potencialidades regionais a exemplo, do Turismo, Pesca, Biodiversidade e a ampla e consciente exploração dos nossos recursos minerais, entre eles o Gás Natural que representa o terceiro combustível fóssil mais consumido no mundo.

A importância da abertura da exploração e comercialização do gás para a nossa economia representa um passo significativo para o início de um novo marco regulatório do Mercado de Gás Natural no Amazonas, quebra a hegemonia e o monopólio da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, que possui concessão na distribuição e comercialização com vigência de 30 anos, contados a partir de 1º de fevereiro de 2010, permitindo a abertura do Mercado do Gás para novos investimentos e, consequentemente, a geração de energia elétrica mais barata para a atividade industrial, comercial, para o consumo doméstico e como combustível (Gás Natural Veicular) para o transporte de forma geral, além de ser consideravelmente menos poluente. Cerca de dezessete cidades do Estado, terão seu desenvolvimento acelerado com a entrada dos royalties e a geração de emprego e renda, hoje, tão escassos em nossos municípios interioranos.

Através da mensagem nº 45, de 4 de maio de 2020, o governador do Estado do Amazonas, encaminhou “VETO TOTAL” ao mencionado PL, alegando sua inconstitucionalidade, decorrente de “vício de iniciativa, sob o condão de resguardar o interesse público, além de razões de ordem jurídica e técnica”, contidas no Parecer 006/2020-GABSPGE, que confronta o parecer favorável exarado pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, do Poder Legislativo Estadual, que se posicionou concluindo “não haver óbice de inconstitucionalidade, permitindo assim, sua tramitação e aprovação”.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas –TCE-AM, manifestou sua contrariedade ao veto imposto pelo governador, tendo inclusive, por intermédio de alguns de seus membros, externado declaração em favor da derrubada do veto e a promulgação pela ALE-AM do PL, que cria um novo marco regulatório do mercado de gás no Amazonas.

O prazo para a ALE-AM derrubar o veto e promulgar a Lei se encerra no dia 4 de junho próximo. A sociedade amazonense como um todo, tem consciência da importância desse Projeto de Lei, que estabelecerá verdadeiramente o início de uma nova matriz enérgica e econômica para o Estado, bem como, a geração de novas oportunidades, mais empregos e renda para os que aqui residem. O atual momento econômico exige mais audácia e determinação, pois somente assim sobrepujaremos as dificuldades da brusca e acentuada queda de arrecadação, do fechamento de muitas empresas e o exponencial número de desempregados nesse momento sombrio pós a pandemia do COVID-19.

A derrubada do veto é aguardada ansiosamente por todos e representa muito para a nossa população, que precisa ver novas perspectivas nesse momento tão turbulento imposto por um vírus que parou o Amazonas, o Brasil e o Mundo, além de ceifar a vida de milhares de pessoas, deixando muitas famílias desamparadas. Esperamos que os mesmos parlamentares que que aprovaram o PL 153/2020 em 8 de abril, mantenham firmemente seu posicionamento. É hora do Poder Legislativo do Estado mostrar que não é submisso, que podemos efetivamente “CONFIAR” em seus “Representantes”, que certamente colocarão os interesses dos 4.144.597 habitantes do Amazonas, acima da ganância pessoal de poucos.

*Geraldo Rocha – Administrador de empresas