Mona Lisa é alvo de ataque por visitante no Museu do Louvre, na França

A obra de Leonardo Da Vinci, La Gioconda (também conhecida como Monalisa), exposta no Museu do Louvre, em Paris, sofreu um ataque na tarde de hoje. De acordo com informações do jornal espanhol El País, um visitante atirou uma torta no quadro.

A pessoa que lançou o objeto, até o momento, não teve a identidade revelada. Também não se sabe ainda o que a motivou. No momento do ato, ela estava em uma cadeira de rodas e usava uma peruca. Turistas que estavam no local afirmam que o autor do ataque foi rapidamente contido e expulso.

A pintura não sofreu danos, já que está protegida por uma placa de cristal. Os vigilantes do museu rapidamente limparam a tela de proteção.

O quadro já havia sofrido outros atos de vandalismo anteriormente. Em agosto de 2009, uma mulher jogou uma xícara de chá contra a obra, que quebrou ao se chocar contra a vitrine de proteção. Em 1974, quando “Monalisa” foi exposta no Japão, outra mulher usou tinta spray contra a pintura. Mas também não houve danos em ambos os casos.

