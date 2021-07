Modernização de Manaus e incentivos são debatidos em encontro entre David Almeida e representantes do comércio local

O prefeito de Manaus, David Almeida, e representantes do setor do comércio da cidade se reuniram no Palácio Rio Branco, na avenida 7 de Setembro, centro histórico, nesta segunda-feira, 19/7. Durante a conversa, foram debatidas propostas que visam a modernização da capital e a sua retomada econômica.

Almeida explicou que encontros como este são importantes para que os setores possam expor ao Executivo municipal as suas necessidades e ideias, contribuindo assim, para o surgimento de novos projetos, que podem auxiliar no desenvolvimento da capital.

“Manaus é uma das capitais mais complexas do nosso país, visto o tamanho e a importância para toda a região amazônica. Por isso, devemos, como representantes do povo, sentar e conversar com os representantes que compõem o setor econômico. Hoje, tive a oportunidade de me reunir com comércio e agradeço o apoio apresentado à gestão municipal, além das sugestões entregues. Esse diálogo é muito proveitoso e só comprova que estamos no caminho certo”, enfatizou o prefeito.

Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, o prefeito David Almeida vem demonstrando muita desenvoltura e entusiasmo nos seus 200 primeiros dias de gestão, fato que faz com que o setor creia em uma recuperação econômica da capital amazonense.

“O prefeito David Almeida demonstrou, apesar da segunda onda de novos casos de Covid-19 e a maior enchente deste século, uma desenvoltura, um entusiasmo, um volume de ações produtivas muito importantes. Vimos apresentar o nosso aval, não vimos pedir, nem reclamar, vimos aqui conversar com o prefeito, trazer ideias e sugestões, para que a gente possa mostrar o apreço a sua administração e a vontade de colaborar com a Prefeitura de Manaus”, explicou Frota.

Também participaram da reunião, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Amazonas (Sindivarejista-AM), Teófilo Neto, o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Amazonas (Sincadam), Enock Lunière Alves, e o Superintendente da Fecomércio-AM, Enio Luiz Ferrarini.