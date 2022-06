Modelo brasileira recebe ameaça de morte após postar foto em cima de tanque russo

A modelo brasileira Liziane Gutierrez foi ameaçada de morte por parte de um soldado russo na última quarta-feira (1), após postar uma foto em suas redes sociais em que aparece em cima de um tanque de guerra russo destruído. Liziane faz trabalho voluntário na Ucrânia.

Segundo a modelo, o soldado enviou a ela uma foto em que segura uma faca e disse que iria “achá-la”. A imagem de Liziane sobre um tanque ficou no ar por apenas cinco minutos, mas o tempo foi suficiente para que ela recebesse várias provocações e ameaças de usuários do mundo inteiro.

Mesmo assim, a brasileira continua postando vídeos em que aparece subindo em tanques de guerra. Ela compartilhou com seus seguidores que o local parece “um cenário de filme de guerra”.

Segundo a modelo, os tanques de guerra apareceram durante sua viagem a Bucha, uma das cidades ucranianas mais devastadas pela invasão russa. Os veículos estavam marcados com a letra “Z”, símbolo que aparece nos tanques pró-Rússia.

“Eu tirei uma foto que todos na Ucrânia estavam tirando também”, explicou. “Tudo o que fiz foi minimizado por causa de uma foto.”

Apesar de seu trabalho voluntário, Liziane está sendo acusada de tirar proveito do conflito brutal para promover sua imagem no Instagram. Ela nega as acusações e diz que acha importante mostrar a realidade no país e que também sempre tenta mostrar seu trabalho e as pessoas que recebem sua ajuda.

Agora a modelo está a caminho de Kharkiv, no norte do país. A brasileira voltou à Ucrânia no meio do mês passado, depois de permanecer quase um mês na região, entre março e abril.

