Mocidade Independente de Aparecida é a campeã do Carnaval 2020

A Mocidade Independente de Aparecida foi a grande campeã do Carnaval 2020, com 179,9 pontos, após apuração realizada no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), nesta segunda-feira (24/02). A Reino Unido da Liberdade conquistou o segundo lugar, com 179 pontos, e A Grande Família ficou em terceiro, com 178,9. Os Desfiles das Escolas de Samba de Manaus foram realizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Os rituais de diferentes culturas e eras da humanidade foram o tema principal da agremiação do bairro de Aparecida, que foi a sexta escola a desfilar na Avenida do Samba na noite de sábado, com o enredo “Rituais”. Com 3.500 componentes, contando com quatro carros alegóricos e 23 alas, a agremiação mostrou os rituais de grandes civilizações, como os maias, persas, fenícios, gregos e macedônios, e também os rituais brasileiros, de tribos indígenas e de oferendas a orixás.